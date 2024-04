Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia: accord de coentreprise avec Chery en Chine information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 09:15









(CercleFinance.com) - Forvia annonce avoir signé un accord de coentreprise avec Chery, l'un des principaux constructeurs automobiles chinois, afin d'approfondir leur coopération stratégique dans le domaine des cockpits intelligents et durables.



Ils établiront ainsi une coentreprise pour concevoir, développer, fabriquer et fournir les systèmes et modules liés à la cabine, y compris les sièges, les intérieurs et l'électronique du cockpit, à l'aide de matériaux et de processus à faible émission de CO2.



Première dans son genre, cette coentreprise 'Cockpit du futur' basée à Hefei (province d'Anhui en Chine) sera consolidée par l'équipementier automobile français, avec une ambition d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2029.



Un centre de développement dédié à la conception industrielle et aux capacités d'intégration du poste de pilotage sera construit. La coentreprise prévoit également le lancement de deux sites de production au premier semestre 2024.





