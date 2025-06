Forvia: a placé avec succès une émission de 250 ME information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 08:50









(CercleFinance.com) - Forvia annonce ce matin avoir placé avec succès son émission de 250 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2030. Le groupe a fixé le prix des Obligations Nouvelles au pair, soit un rendement de 5,625%.



Les Obligations Nouvelles ont une notation de crédit ' BB+ ' par Fitch Ratings, ' B1 ' par Moody's et ' BB- ' par Standard & Poor's.



Forvia a l'intention d'utiliser le produit de l'offre des Obligations Nouvelles pour financer le rachat des obligations Forvia au taux de 2,75 % et à échéance février 2027.



Forvia prévoit de racheter les Obligations Liées au Développement Durable 2027 à hauteur du montant nominal des Obligations Nouvelles.





