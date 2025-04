Forvia: -7% vers 5.61E +avalement baissier, retour sur 5,25? information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 10:11









(CercleFinance.com) - Forvia rechute de -7% vers 5.61E (avalement baissier de la hausse de mardi) et matérialise l'ébauche d'un 'harami baissier' sous 6,03E : on ne peut plus exclure un re-test des 5,25E (triple plancher historique des 7, 9 et 11 avril).

Au-delà de 6,275E le prochain objectif serait le retracement de l'ex-support (historique lui aussi) des 7,40/7,42E du 4 mars dernier.









Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 5,7440 EUR Euronext Paris -4,77%