Forvia : +5,5%, refranchit les 6E, surveiller 6,27E

(CercleFinance.com) - Forvia grimpe de +5,5% et refranchit les 6E après un triple-test des 5,25E (plancher historique).

Mais le titre n'est pas encore à l'abris d'une rechute tant qu'il évolue sous 6,275E : au-delà, le prochain objectif sera le retracement de l'ex-support (historique lui aussi) des 7,40/7,42E du 4 mars dernier.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 5,9800 EUR Euronext Paris +4,84%