Forvia : +10% à 8,25E information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 14:45









(CercleFinance.com) - Forvia s'envole +10% vers 8,25E et referme le 'gap' des 7,942E du 28 mars et se rapproche de l'ex-plancher d'ouverture des 8,268E du 14 mars.

Le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 8,44E du 26 mars.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 8,2460 EUR Euronext Paris +10,27%