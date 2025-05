Fortunes diverses pour les indices européens ; le secteur de la défense en pointe

(AOF) - Comme hier, les marchés actions européens ont fait bonne figure hormis le CAC 40 qui a calé en fin de séance, cédant 0,02% à 7826,79 points. L’EuroStoxx 50 a progressé de 0,55% à 5424,92 points. Le vert domine également à New York après le week-end prolongé consécutif au Memorial Day, le Dow Jones avançant de 1,20%, vers 17h45.

Soulagées hier après le report par Donald Trump de la date butoir au 9 juillet pour l'imposition de 50% de droits de douane sur les produits européens importés aux Etats-Unis, les Bourses européennes ont donc enchaîné une deuxième séance en zone positive.

Sur le front des statistiques, l'inflation en France est tombée en mai à son plus bas niveau depuis décembre 2020. L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes (IPCH), qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, a progressé de 0,6% sur un an en mai, contre une estimation à +0,9% et après une hausse de 0,9% le mois précédent.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables hors transport ont progressé plus que prévu. Au mois d'avril, elles ont augmenté de 0,2 %, contre des attentes à -0,1 % et un repli de 0,2% en mars.

Nvidia à venir

D'autre part, l'indice de confiance des consommateurs calculé par le Conference Board a progressé nettement plus qu'anticipé, en passant de 86 à 98 points entre avril et mai. Les économistes tablaient sur une hausse nettement plus modeste à 87,1 points. A 98 points, cet indicateur remonte à son plus haut niveau depuis février (100,1 points).

Jeudi à Wall Street, tous les projecteurs seront braqués sur Nvidia, à l'occasion de ses comptes trimestriels, le mastodonte de l'intelligence artificielle étant le dernier des Sept Magnifiques à se livrer à l'exercice.

En France, le premier ministre François Bayrou a indiqué au micro de BFM TV/RMC qu'il comptait présenter un plan budgétaire avant le 14 juillet prochain.

Il s'agira ainsi "d'un plan à l'équilibre pour tous les Français", qui sera présenté "de manière transparente". "C'est sans précédent, d'habitude le budget est présenté au mois de septembre", a relevé le locataire de Matignon.

Côté valeurs, Elis a fini dans le vert à la faveur de présentation de solides perspectives dans le cadre de sa journée investisseurs.

Le secteur de la défense a également été bien orienté, galvanisé par la confirmation des perspectives favorables du géant suédois Saab pour la période 2023-2027, lors de sa journée investisseurs.