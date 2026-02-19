 Aller au contenu principal
Fortunes diverses dans l'aérien, crash pour Eramet
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 10:45

Air France s'envole après ses résultats, quand Airbus décroche suite à sa publication. Le crash du jour est signé Eramet.

Actions en hausse

Air-France-KLM ( 13%) : la compagnie aérienne a publié des résultats en forte hausse, soutenus par la baisse des prix du pétrole.

FDJ United ( 8%) : l'opérateur de jeux d'argent et de hasard a annoncé jeudi prévoir cette année une légère hausse de son chiffre d'affaires et une accélération de sa croissance à l'horizon 2028.

Covivio ( 8%) : la foncière a publié des résultats en hausse en 2025, à la faveur de l'indexation des loyers, de la hausse du taux d'occupation et de meilleures conditions pour les renouvellements.

Orange ( 4%): le groupe vise un flux de trésorerie organique d'environ 5,2 milliards d'euros à l'horizon 2028, contre environ 4 milliards d'euros en 2026, porté par la consolidation de sa coentreprise espagnole MasOrange et la croissance dans la cybersécurité.

Tenaris ( 4%) : le fabricant italien de tubes en acier a annoncé une hausse de 5% de son chiffre d'affaires net au quatrième trimestre, portée par une forte demande pour ses produits en Amérique du Nord.

Nestlé ( 3%): le groupe suisse réorganise ses activités et anticipe une croissance organique comprise entre 3% et 4%.

Actions en baisse

Eramet : le titre du groupe minier plonge à la Bourse de Paris, après avoir dévoilé un projet de recapitalisation et une perte nette de 477 millions d'euros en 2025.

Centrica (-8%): le propriétaire de British Gas suspend son programme de rachat d'actions après une baisse de ses bénéfices en 2025.

Airbus (-6%): le géant de l'aviation publie des résultats solides, mais revoit à la baisse ses objectifs de livraisons.

Renault (-5%) : le constructeur a enregistré une baisse de 15% de son résultat opérationnel pour 2025 et prévoit une réduction supplémentaire de ses marges en 2026, alors que la pression concurrentielle pèse sur sa rentabilité.

Nexans (-5%): le fabricant de câbles est pénalisé par des résultats 2025 inférieurs aux attentes et des prévisions jugées décevantes.

Rio Tinto (-4%): le géant minier voit son bénéfice net reculer de 1,6 milliards de dollars en 2025 en raison d'une hausse des coûts et du ralentissement de l'économie chinoise.

