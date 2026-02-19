Fortunes diverses dans l'aérien, crash pour Eramet
Actions en hausse
Air-France-KLM ( 13%) : la compagnie aérienne a publié des résultats en forte hausse, soutenus par la baisse des prix du pétrole.
FDJ United ( 8%) : l'opérateur de jeux d'argent et de hasard a annoncé jeudi prévoir cette année une légère hausse de son chiffre d'affaires et une accélération de sa croissance à l'horizon 2028.
Covivio ( 8%) : la foncière a publié des résultats en hausse en 2025, à la faveur de l'indexation des loyers, de la hausse du taux d'occupation et de meilleures conditions pour les renouvellements.
Orange ( 4%): le groupe vise un flux de trésorerie organique d'environ 5,2 milliards d'euros à l'horizon 2028, contre environ 4 milliards d'euros en 2026, porté par la consolidation de sa coentreprise espagnole MasOrange et la croissance dans la cybersécurité.
Tenaris ( 4%) : le fabricant italien de tubes en acier a annoncé une hausse de 5% de son chiffre d'affaires net au quatrième trimestre, portée par une forte demande pour ses produits en Amérique du Nord.
Nestlé ( 3%): le groupe suisse réorganise ses activités et anticipe une croissance organique comprise entre 3% et 4%.
Actions en baisse
Eramet : le titre du groupe minier plonge à la Bourse de Paris, après avoir dévoilé un projet de recapitalisation et une perte nette de 477 millions d'euros en 2025.
Centrica (-8%): le propriétaire de British Gas suspend son programme de rachat d'actions après une baisse de ses bénéfices en 2025.
Airbus (-6%): le géant de l'aviation publie des résultats solides, mais revoit à la baisse ses objectifs de livraisons.
Renault (-5%) : le constructeur a enregistré une baisse de 15% de son résultat opérationnel pour 2025 et prévoit une réduction supplémentaire de ses marges en 2026, alors que la pression concurrentielle pèse sur sa rentabilité.
Nexans (-5%): le fabricant de câbles est pénalisé par des résultats 2025 inférieurs aux attentes et des prévisions jugées décevantes.
Rio Tinto (-4%): le géant minier voit son bénéfice net reculer de 1,6 milliards de dollars en 2025 en raison d'une hausse des coûts et du ralentissement de l'économie chinoise.
