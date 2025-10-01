Fortress s'effondre après le refus de la FDA d'approuver un médicament contre les troubles génétiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
1er octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Fortress Biotech FBIO.O chutent de 32,6 % à 2,50 $ avant la mise sur le marché
** La société déclare que la FDA américaine a refusé d'approuver son médicament CUTX-101 et celui de son partenaire Zydus Lifesciences ZYDU.NS pour la maladie de Menkes chez les patients pédiatriques
** La FDA a constaté des déficiences dans l'usine de fabrication du médicament
** La maladie de Menkes est une maladie génétique dans laquelle le corps a un problème d'absorption et de distribution du cuivre aux organes corporels
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 82,5 % depuis le début de l'année
