Fortress s'effondre après le refus de la FDA d'approuver un médicament contre les troubles génétiques
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Fortress Biotech FBIO.O chutent de 32,6 % à 2,50 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine a refusé d'approuver son médicament CUTX-101 et celui de son partenaire Zydus Lifesciences ZYDU.NS pour la maladie de Menkes chez les patients pédiatriques

** La FDA a constaté des déficiences dans l'usine de fabrication du médicament

** La maladie de Menkes est une maladie génétique dans laquelle le corps a un problème d'absorption et de distribution du cuivre aux organes corporels

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 82,5 % depuis le début de l'année

