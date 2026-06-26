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Fortrea recule après la nomination d'un nouveau directeur financier
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 juin - ** L'action de Fortrea Holdings Inc FTRE.O a reculé d'environ 2 % à 17,35 dollars avant l'ouverture de la Bourse

** L'organisme de recherche sous contrat nomme Jason Knoblauch au poste de directeur financier, à compter du 6 juillet

** M. Knoblauch succède à Jill McConnell, qui occupait ce poste depuis la scission de la société de Labcorp en juillet 2023 LH.N

** M. Knoblauch occupait jusqu’à présent le poste de directeur financier chez Clario, un fournisseur de solutions de données de terminaux destinées au secteur des essais cliniques

** FTRE réitère ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 2,67 %

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