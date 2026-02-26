 Aller au contenu principal
Fortrea chute après des perspectives négatives pour 2026
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de la société de recherche sous contrat Fortrea Holdings FTRE.O chutent de 8,22% à 9,49$ en pré-marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 2,55 à 2,65 milliards de dollars pour l'exercice 26, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,74 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 660,5 millions de dollars, contre une estimation de 665,2 millions de dollars ** FTRE affiche une perte de 35 cents par action au quatrième trimestre; les analystes s'attendaient à une perte de 14 cents par action

** Les actions de FTRE ont baissé de plus de 7 % en 2025

