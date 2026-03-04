information fournie par Reuters • 04/03/2026 à 18:53

Fortnite revient sur Google Play dans le monde entier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fortnite, le célèbre jeu de bataille royale d'Epic Games, sera disponible sur le Play Store de Google

GOOGL.O dans le monde entier, a annoncé l'entreprise mercredi.