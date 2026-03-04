Fortnite revient sur Google Play dans le monde entier

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Washington a annoncé mercredi que l'un de ses sous-marins avait coulé un navire iranien dans l'océan indien, l'Iran ciblant lui le Kurdistan irakien dans une riposte qui baisse en intensité selon les Américains, au cinquième jour d'une guerre au Moyen-Orient qui ...
Lire la suite
La police londonienne a arrêté mercredi trois hommes soupçonnés d'espionnage au profit de la Chine, dont le mari d'une députée travailliste, une nouvelle affaire potentiellement embarrassante pour le gouvernement de Keir Starmer, déjà accusé de manque de fermeté ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•04.03.2026•19:40•
La banque suisse UBS a été acquittée dans l'affaire dite de "la cocaïne bulgare", dont elle a hérité après le rachat de Credit Suisse, selon un arrêt du Tribunal pénal fédéral publié mercredi. Ce tribunal a acquitté la banque concernant l'accusation de violation ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•04.03.2026•19:38•
Le spécialiste de l'événementiel GL Events a publié mercredi un bénéfice net part du groupe à 86 millions d'euros, en hausse de 5% en 2025 par rapport à 2024, "une performance solide" pour "une année remarquable", selon son PDG. "GL Events réalise en 2025 une nouvelle ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer