Fortnite revient sur Google Play aux États-Unis après une injonction du tribunal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Fortnite, le célèbre jeu de bataille royale d'Epic Games, est de retour sur le Google Play Store aux États-Unis après que Google GOOGL.O s'est conformé à l'injonction d'un tribunal de district américain, a déclaré la société jeudi.

Epic a ajouté qu'elle travaillait avec Google pour obtenir l'approbation du tribunal sur un accord conclu entre les deux entreprises, à la suite d'un différend antitrust de plusieurs années sur les pratiques des magasins d'applications.

La disponibilité du jeu en dehors des États-Unis reste incertaine. "Restez à l'écoute des nouvelles concernant le retour de Fortnite sur Google Play dans le reste du monde", a déclaré Epic dans un message sur X.

Fortnite a été retiré de Google Play en 2020 après qu'Epic a introduit un système de paiement direct qui contournait la facturation de Google, déclenchant une bataille juridique sur les frais et les règles de distribution des applications.

Google et Epic ont annoncé un accord la semaine dernière, mais les conditions n'ont pas été divulguées.