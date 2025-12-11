Fortnite revient sur Google Play aux États-Unis après une décision de justice

Le titre populaire de bataille royale Fortnite d'Epic Games est de retour sur le Google Play Store aux États-Unis après que Google GOOGL.O se soit conformé à l'injonction d'un tribunal de district américain, a déclaré l'entreprise jeudi.