Fortinet revoit ses prévisions annuelles à la hausse alors que la demande en matière de cybersécurité reste soutenue ; le cours de l'action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 3, d'un contexte au paragraphe 4)

6 mai - Fortinet FTNT.O a relevé mercredi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, signe d'une forte demande en outils de cybersécurité alors que les entreprises accordent la priorité à la protection contre des menaces sophistiquées, ce qui a fait bondir son action de 17 % en séance prolongée.

Les dépenses en cybersécurité sont restées soutenues, alimentées par les menaces émanant d'acteurs étatiques et par des attaques par ransomware de plus en plus sophistiquées, ce qui profite à des entreprises telles que Fortinet.

La société a constaté « une demande généralisée sur l'ensemble de notre portefeuille et de nos zones géographiques », a déclaré le directeur général Ken Xie, soulignant un « environnement de menaces de plus en plus complexe, exacerbé par l'IA ».

La société de cybersécurité F5 FFIV.O a relevé d' ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel, tandis que Check Point Software Technologies CHKP.O a annoncé fin avril une hausse de 13 % de son bénéfice trimestriel , supérieure aux attentes.

Les analystes ont mis en avant la consolidation des fournisseurs comme une tendance majeure, qui profite à des entreprises telles que Fortinet, dont la plateforme étendue et intégrée couvrant la sécurité des réseaux, du cloud et des terminaux aide les clients à simplifier leur architecture et à réduire leurs coûts.

La société de cybersécurité prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,71 et 7,87 milliards de dollars, contre une projection antérieure de 7,50 à 7,70 milliards de dollars.

Fortinet prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 3,10 et 3,16 dollars, supérieur à ses prévisions antérieures de 2,94 à 3 dollars.

Elle prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 1,83 et 1,93 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes de 1,82 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le premier trimestre clos le 31 mars, Fortinet a annoncé un chiffre d'affaires de 1,85 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,73 milliard de dollars.