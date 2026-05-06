Fortinet relève ses objectifs annuels grâce à la forte demande en cybersécurité
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 23:13
Les analystes observent également une accélération de la consolidation du marché de la cybersécurité, favorable à des groupes comme Fortinet. Sa plateforme intégrée couvre les réseaux, le cloud et la sécurité des terminaux, permettant aux entreprises de simplifier leurs infrastructures tout en réduisant leurs coûts. Le groupe prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,71 et 7,87 milliards de dollars, contre une précédente estimation située entre 7,50 et 7,70 milliards.
Fortinet anticipe également un bénéfice ajusté par action compris entre 3,10 et 3,16 dollars, supérieur à la précédente fourchette de 2,94 à 3 dollars. Pour le deuxième trimestre, le groupe table sur des revenus compris entre 1,83 et 1,93 milliard de dollars, légèrement au-dessus des attentes du marché selon LSEG. Au premier trimestre clos fin mars, Fortinet a enregistré un chiffre d'affaires de 1,85 milliard de dollars, dépassant les prévisions des analystes fixées à 1,73 milliard.
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