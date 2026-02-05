Fortinet prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur à ses estimations en raison de la forte demande en matière de cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fortinet FTNT.O a prévu un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 supérieur aux attentes de Wall Street jeudi, signalant de fortes dépenses des entreprises pour ses services de cybersécurité dans un contexte de menaces en ligne croissantes, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 9% dans les échanges prolongés.

Les entreprises ont augmenté leurs budgets de protection de leur infrastructure numérique alors que l'essor de l'intelligence artificielle donne lieu à de nouvelles méthodes de piratage, ce qui profite aux fournisseurs de services en ligne tels que Fortinet.

Fortinet propose des solutions intégrées de cybersécurité, notamment des pare-feu, des systèmes de prévention des intrusions et une protection contre les menaces basée sur le cloud.

Fortinet prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,5 et 7,7 milliards de dollars, contre des estimations de 7,51 milliards de dollars selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 2,94 et 3,00 dollars, contre des estimations de 2,94 dollars.

Elle prévoit un chiffre d'affaires au premier trimestre compris entre 1,7 et 1,76 milliard de dollars, alors que les analystes s'attendent à 1,72 milliard de dollars.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 1,91 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,86 milliard de dollars.