Fortinet indique qu'une « campagne de collecte d'identifiants » cible ses pare-feu et ses appareils VPN

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de cybersécurité Fortinet FTNT.O a déclaré mercredi avoir pris connaissance d’une « campagne de collecte d’identifiants » visant ses pare-feu et ses appareils VPN.

Dans un communiqué, la société a indiqué que les pirates s'appuyaient sur des données « issues d'incidents antérieurs » et recouraient à des attaques par « force brute » contre les identifiants – un procédé consistant à tester de manière répétée différentes combinaisons de mots de passe afin de s'introduire dans un réseau ou un appareil cible.

Fortinet a précisé que cette activité malveillante « n'était liée à aucun incident ni avis de sécurité récent ».