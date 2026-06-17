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Fortinet indique qu'une « campagne de collecte d'identifiants » cible ses pare-feu et ses appareils VPN
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 21:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de cybersécurité Fortinet FTNT.O a déclaré mercredi avoir pris connaissance d’une « campagne de collecte d’identifiants » visant ses pare-feu et ses appareils VPN.

Dans un communiqué, la société a indiqué que les pirates s'appuyaient sur des données « issues d'incidents antérieurs » et recouraient à des attaques par « force brute » contre les identifiants – un procédé consistant à tester de manière répétée différentes combinaisons de mots de passe afin de s'introduire dans un réseau ou un appareil cible.

Fortinet a précisé que cette activité malveillante « n'était liée à aucun incident ni avis de sécurité récent ».

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