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Fortinet en forte hausse après avoir revu ses prévisions annuelles à la hausse
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 23:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action de la société de cybersécurité Fortinet

FTNT.O progresse de 16 % à 105 dollars en séance prolongée ** La société prévoit que son chiffre d'affaires annuel se situera entre 7,71 et 7,87 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 7,50 à 7,70 milliards de dollars

** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 3,10 et 3,16 dollars, soit un niveau supérieur à ses prévisions antérieures de 2,94 à 3 dollars

** Dépasse les estimations de Wall Street pour les résultats du premier trimestre et prévoit un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes

** Le titre FTNT affiche une hausse de 13,3 % depuis le début de l'année

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