Forte progression du CAC 40 tiré par les secteurs du luxe et des télécoms

(AOF) - Hormis le Dax, les marchés européens progressent. Le CAC 40 surperforme grâce à la bonne forme du secteur du luxe galvanisé par les ventes meilleures que prévu de LVMH au troisième trimestre 2025. A Paris, le secteur des télécoms se distingue aussi ce mercredi. Bouygues et Orange bondissent après avoir présenté avec Free-Groupe Iliad une offre non engageante sur des activités d'Altice en France, maison mère de SFR. Vers 12h, le CAC 40 gagne 2,60% et dépasse la barre des 8100 points (8125). L'Eurostoxx 50 avance de 1,42% à 5631 points et le SBF 120 de 2,44%.

En Europe, le titre ASML (+3,67% à 8770,70 euros) figure en tête de l'indice néerlandais, AEX, à la faveur d'un bond des prises de commandes et de commentaire de la direction sur les perspectives 2026. "Nous ne nous attendons pas que le chiffre d'affaires 2026 soit inférieur à celui de 2025. Nous fournirons plus de détails sur nos perspectives pour 2026 en janvier," a déclaré le PDG, Christophe Fouquet. Pour UBS, le consensus sur le bénéfice par action 2026 pourrait être rehaussé de 5% après ces commentaires. Le marché anticipe une croissance de 3,5% l'année prochaine, signale Jefferies.

Les valeurs du luxe sont en pleine forme ce mercredi tirant vers le haut le CAC 40, à la faveur des ventes meilleures que prévu de LVMH au troisième trimestre 2025. LVMH (+14,38%, à 609,40 euros) rebondit nettement, enregistrant la plus forte hausse au sein de l'indice phare parisien suivis de Kering (+7,03%) et Hermès (+7,21%). Le géant du luxe a enregistré une croissance organique de 1% de ses ventes entre juillet et septembre, à 18,28 milliards d'euros. L'Oréal (+2,70%), Richemont (+6,36%), Moncler (+9,17%) brillent également en Bourse, suite à cette publication trimestrielle rassurante.

Bouygues (+8,06%, à 41,84 euros) Telecom, Free-Groupe iliad et Orange (+3,72%, à 14,08 euros) ont remis une offre conjointe non engageante pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice en France, maison mère de SFR. Cette offre porte sur un montant total de 17 milliards d'euros de valeur d'entreprise pour ces activités et fait ressortir une valeur d'entreprise implicite indicative pour l'ensemble d'Altice France de plus de 21 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet la comparaison avec les autres pays européens, a augmenté de 1,1 % en septembre sur un an, après une progression de 0,8 % en août, a confirmé l'Insee. Il a baissé de 1,1 % sur un mois, après une progression de 0,5 % en août.

En août 2025, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a diminué de 1,2% dans la zone euro et de 1% dans l'UE, par rapport à juillet 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En juillet 2025, la production industrielle avait augmenté de 0,5% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE. En août 2025, par rapport à août 2024, la production industrielle a augmenté de 1,1% dans la zone euro et dans l'UE.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de New-York en octobre sera dévoilé à 14h30 et le livre Beige de la Fed à 20 heures.

Vers 12h, l'euro gagne 0,20% à 1,1631 dollar.