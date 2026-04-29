FORTE PROGRESSION DES RESULTATS ANNUELS 2025 & PERSPECTIVES 2026

VAZIVA publie des résultats annuels 2025 en forte progression, confirmant la pertinence de son modèle et de sa stratégie de développement. Le chiffre d’affaires atteint 64,7 M€, en hausse de 60 %, porté par la digitalisation des avantages salariés et le succès de sa carte multi-dotations. Sur trois ans, les revenus ont été multipliés par 4,5.



La croissance de l’activité s’accompagne d’une nette amélioration de la rentabilité : l’EBITDA double à 3,6 M€ et le résultat d’exploitation atteint 2,4 M€, également multiplié par deux. Le résultat net s’élève à 2,2 M€, en progression de 80 %, illustrant la robustesse du modèle économique malgré l’accélération des investissements.



Le groupe affiche par ailleurs une structure financière solide, avec une trésorerie nette de 4,2 M€ et un désendettement poursuivi.



Pour 2026, VAZIVA entend poursuivre sa dynamique de croissance en enrichissant son offre (titres-restaurant, solutions loisirs, boutique de bons plans), en structurant son développement à l’international et en renforçant ses équipes. L’objectif est de sécuriser une croissance plus récurrente et scalable.