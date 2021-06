Forte progression des résultats 2020-2021

Des perspectives favorables

Dynamique de croissance soutenue

INNELEC enregistre sur l'exercice 2020-2021, clos le 31 mars 2021, un chiffre d'affaires annuel de 125,6 M€, en hausse de 22,8% par rapport à l'exercice précédent.

L'ensemble des activités surperforment le marché. Les « Jeux et Consoles » progressent de 23,8% à 74,1 M€ ; l'activité « Accessoires Gaming » enregistre une hausse de 37,2% à 29,5 M€, intégrant une montée en puissance de la marque Konix. Également, les « Produits dérivés » résistent très bien avec un recul limité à -8,4% (7,7 M€) dans un marché impacté par les fermetures de magasins et rayons dues aux confinements successifs.

La stratégie menée depuis plusieurs années porte ses fruits avec désormais plus de 75% du chiffre d'affaires réalisé avec des produits non dématérialisables.