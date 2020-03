Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forte poussée des cas officiels de coronavirus en Russie Reuters • 25/03/2020 à 12:40









MOSCOU, 25 mars (Reuters) - Le nombre officiel de cas de coronavirus en Russie a atteint 658, dont 410 à Moscou, montrent des chiffres communiqués mercredi au lendemain des propos alarmistes tenus par le maire de la capitale auprès du président russe Vladimir Poutine. Selon les statistiques, le coronavirus apparu en décembre en Chine est présent dans 55 régions russes et on lui impute la mort de 29 personnes. La forte hausse du nombre de cas s'explique peut-être par les nouvelles méthode de dépistage instaurées cette semaine à Moscou. Jusqu'alors, les échantillons prélevés auprès des patients étaient adressés à un laboratoire sibérien pour un deuxième examen mais les autorités de Moscou ont annoncé lundi avoir mis fin à ce processus. Sergueï Sobianine, le maire de Moscou, a déclaré mardi à Vladimir Poutine, dont il est proche, que la situation commençait à déraper dans la capitale russe et que le nombre réel de contamination augmentait très rapidement. Le président russe a ordonné à l'armée d'effectuer des manoeuvres de mercredi à samedi, avec notamment des unités médicales spécialisées, pour accroître sa préparation à la lutte contre le coronavirus au cas elle devrait être mobilisée, a annoncé le ministère de la Défense. (Maxim Rodionov et Alexander Marrow, version française Nicolas Delame, édité par Bertrand Boucey)

