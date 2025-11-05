Forte hausse inattendue des stocks américain de brut

(AOF) - Les stocks de pétrole brut ont bondi de 5,2 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis, à 421,20 millions d'unités, après une baisse de 6,86 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Les stocks sont inférieurs d'environ 4 % à la moyenne quinquennale pour cette période de l'année. Cette hausse a surpris les spécialistes, qui anticipaient en moyenne un repli de 2,5 millions de barils. Les stocks d'essence ont baissé de 4,7 millions de barils, alors que le marché anticipait un recul de 1,5 million.

Ils sont inférieur de 5% à leur moyenne sur 5 ans pour cette période de l'année.