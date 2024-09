Forte hausse du chiffre d’affaires (+87 %) au premier semestre 2024

• Forte hausse du chiffre d’affaires consolidé à 25,6 millions d’euros (+87 %) grâce au démarrage de 5 nouvelles unités WAGABOX® dont la première aux États-Unis, plus de 50 % des revenus réalisés à l’international.



• 254 GWh de biométhane injecté (+79 % sur un an) issu de biogaz capté en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis ayant permis d’éviter l’émission de 63 000 tonnes d’équivalent CO2.



• Amélioration de l’EBITDA à -2,5 m€ (à comparer à -3,1 m€ au S1 2023).



• Augmentation du pipe commercial de +15% par rapport au Capital Markets Day de février à 13,6 TWh/an avec 165 projets, dans un environnement porteur pour le biométhane permettant de garantir des prix attractifs sur des durées longues en Europe et aux États-Unis.



• Situation financière très solide avec une trésorerie de 78 m€, renforcée par l’augmentation de capital de 52 m€ et la levée de près de 160 m€ de dette depuis le début d’année, dont 100 m€ de dette corporate inaugurale non encore tirée pour financer le développement.





Fort de ces résultats, le Groupe confirme ses objectifs :



• EBITDA breakeven courant 2025

• Chiffre d’affaires 2026 de ~200 m€

• Capacité installée 2026 de ~4 TWh/an

• Chiffre d’affaires annuel récurrent contractualisé supérieur à 400 m€ en 2026

• Capacité installée permettant d’éviter l’émission de 660 000 tonnes d’eqCO2 par an en 2026.