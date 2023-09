FORTE HAUSSE DES RESULTATS SEMESTRIELS 2023

Vaziva, pionnier de la dématérialisation des dotations sociales, publie aujourd’hui ses résultats semestriels 2023. Avec une marge brute de +124%, la fintech sociale Vaziva confirme son engagement avec une croissance solide et durable. L'EBITDA atteint 1 047 366 €, démontrant une gestion financière et une stratégie de rentabilité bien équilibrée. Forte de capitaux propres solides, désormais évalués à 17 919 670 €, Vaziva continue de renforcer sa position en tant qu'acteur majeur dans le secteur des avantages salariés et se prépare à relever de nouveaux défis novateurs au second semestre.