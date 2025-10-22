Forte croissance de l'activité, VusionGroup cible le plus gros trimestre de son histoire au T4
22/10/2025
Cette croissance est portée par la forte performance de la zone Amériques et Asie-Pacifique, qui affiche un chiffre d'affaires ajusté de 255 MEUR, en envolée de 104%. La zone EMEA, plus stable, progresse de 3% avec un chiffre d'affaires de 101 MEUR.
'Le 3ème trimestre s'est inscrit en ligne avec la tendance du premier semestre et en cohérence avec notre guidance annuelle de croissance forte. (...) Nous prévoyons le plus gros trimestre de notre histoire au 4ème trimestre avec un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros pour atteindre notre objectif de 1,5 milliard d'EUR sur l'ensemble de l'année', indique Thierry Gadou, Président-Directeur général de VusionGroup.
Les prises de commandes sur douze mois glissants progressent quant à elles de 26% à 1764 MEUR, reflétant la solidité de la demande, notamment en Amérique du Nord et en Europe.
Côté perspectives, VusionGroup confirme ses objectifs annuels, à savoir un chiffre d'affaires ajusté de 1,5 MdEUR (+50% sur un an), une croissance de plus de 80% pour les activités VAS, ainsi qu'une amélioration de la marge d'EBITDA ajusté de +200 à +300 points de base par rapport à 2024. La génération de Free Cash Flow est attendue positive pour l'exercice.
