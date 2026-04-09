Forte Biosciences monte en flèche après une levée de fonds de 150 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière)

9 avril - ** Les actions de Forte Biosciences FBRX.O s'envolent de 22,6 % à 32,20 $ au début de jeudi, après une levée de fonds de 150 millions de dollars en une nuit

** Les actions de FBRX augmentent de 27,5 % pour atteindre 33,49 $, un sommet de plus de deux mois ** La société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies auto-immunes a annoncé mercredi soir ~5,7 millions d'actions à 26,27 $, ce qui correspond à leur dernière clôture

** FBRX a l'intention d'utiliser le produit net pour le fonds de roulement et à d'autres fins, y compris le financement du développement clinique de ses produits candidats et d'autres activités de recherche ** Guggenheim et Barclays sont les teneurs de livre conjoints

** FBRX, basée à Dallas, Texas, a environ 13,9 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 365 millions de dollars avant l'offre

** Avec le mouvement de la session, l'action est en hausse de ~18% depuis le début de l'année. Elle a clôturé à 5,70 $ il y a un an

** Sur 6 analystes couvrant l'action, 1 note "achat fort", 5 notent "achat"; PT médian 59,50 $, selon les données de LSEG