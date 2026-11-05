Forte baisse des revenus trimestriels pour Akwel

L'activité de l'équipementier-systémier pour l'industrie automobile est restée sous forte tension au troisième trimestre, affichant un chiffre d'affaires consolidé de 188,4 millions d'euros, en baisse de 14,4% en données publiées et de 14,7% à périmètre et taux de change constants (l'effet de change s'élevant à 0,6 million d'euros). Sur les neuf premiers mois de 2026, la contraction atteint 16,2% à données comparables.

La zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), principale région de production avec 381,8 millions d'euros de revenus sur neuf mois, a enregistré le repli le plus marqué (-22,3%). L'activité y a été pénalisée par la percée des constructeurs automobiles chinois, qui ont quasiment doublé leur part de marché depuis le début de l'année au détriment des acteurs historiques et dépassé pour la première fois les constructeurs japonais. Les autres zones géographiques sont également en baisse, les Amériques reculant de 6,9% (200,0 millions d'euros) et l'Asie de 12% (21,6 millions d'euros).

Par pôle d'activité, le chiffre d'affaires "Produits et Fonctions" a reculé de 17,7% à 586,5 millions d'euros sur neuf mois. Ce repli généralisé a touché en premier lieu la ligne Dépollution (-64,1%), affectée par l'arrêt de production des réservoirs SCR Série, ainsi que les segments Carburant (-21,6%), Air (-18,7%), Mécanismes (-6,5%), Régulation (-6,3%) et Refroidissement (-1,3%). Seule la division Outillage progresse, générant 11,8 millions d'euros ( 7,6%).

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, la direction maintient sa prévision d'une baisse annuelle des revenus comprise entre -12 et -15%, tout en rappelant que cette trajectoire demeure tributaire de l'intensification rapide de la concurrence entre constructeurs.