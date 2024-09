Forte baisse des immatriculations de voitures neuves en Europe en août

(AOF) - Les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 18,3% en août dans l'Union européenne, selon les chiffres de l'Association des constructeurs européens d’automobiles. Elles ont baissé de 27,8% en Allemagne, de 24,3% en France, de 13,4% en Italie et de 6,5% en Espagne. Depuis le début de l'année 2024, les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 1,4 %, atteignant presque les 7,2 millions d'unités. L'Espagne (+4,5%) et l'Italie (+3,8%) ont enregistré des performances positives, mais modestes.

En revanche, les marchés français et allemand ont enregistré des baisses respectives de 0,5% et de 0,3%.

En août 2024, les immatriculations de voitures électriques à batterie (BEV) ont chuté de 43,9 % pour atteindre 92 627 unités, soit une part de marché de 14,4% contre 21% un an auparavant. Cette évolution s'explique par la chute spectaculaire des deux plus grands marchés pour ces voitures : l'Allemagne (-68,8 %) et la France (-33,1 %).

Les ventes de Stellantis ont chuté de 29,5% en août et celles du groupe Renault de 13,9%.