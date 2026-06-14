Forte activité de négociation attendue lors du lancement des options SpaceX dans les prochains jours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de vendredi sans modification du texte)

* Le marché des options devrait être volatil et coûteux, avec une forte demande des investisseurs

* L'intégration dans un indice majeur pourrait avoir un impact sur l'activité des options SpaceX

* Les options permettent de parier à la hausse comme à la baisse, mais comportent des coûts et des risques élevés

par Laura Matthews et Saqib Iqbal Ahmed

Les investisseurs disposeront bientôt d'un nouveau moyen de parier sur la trajectoire de SpaceX SPCX.O : les options sur l'action devraient commencer à se négocier dès mardi, avec une activité initiale qui s'annonce intense, volatile et probablement coûteuse. Les options sur le fabricant de fusées et de vaisseaux spatiaux d'Elon Musk feront suite à ses débuts boursiers records vendredi, lorsque l'action a bondi de plus de 25 %, portant sa valorisation au-delà de 2.000 milliards de dollars, les investisseurs se ruant pour parier sur cet empire tentaculaire, qui s'étend des fusées à l'IA.

La Bourse d'options Cboe Global Markets prévoit que les options commenceront à être négociées mardi, a déclaré un porte-parole. Les acteurs du marché s'attendent à ce qu'un large éventail d'investisseurs entrent sur le marché dès que les options seront négociées, allant des actionnaires cherchant à se protéger contre une baisse aux traders se positionnant sur la volatilité du titre.

"Je m’attends à une demande explosive", a déclaré Ophir Gottlieb, directeur général de Capital Market Laboratories. "La plus grande introduction en Bourse jamais réalisée, associée à l’un des fondateurs les plus controversés de l’histoire, poursuivant ce qui pourrait être l’un des objectifs à long terme les plus ambitieux jamais vus, générera également l’un des plus importants volumes initiaux d’options en dollars jamais enregistrés."

Les options, qui confèrent à leurs détenteurs le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre des actions à un prix prédéterminé dans un délai donné, offrent aux investisseurs un moyen peu coûteux de s’exposer aux actions d’une entreprise et d’exprimer leur opinion sur les fluctuations de cours à court terme et leur positionnement à plus long terme. Elles sont généralement cotées quelques jours après l’entrée en Bourse de l’action. SpaceX a ouvert vendredi à 150 dollars, en hausse par rapport à son prix d’introduction de 135 dollars, et s’échangeait autour de 172 dollars dans l’après-midi, ce qui en fait la sixième plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière, avec plus de 2.000 milliards de dollars.

ATTENDEZ-VOUS À DES HAUSSES ET BAISSES

Si SpaceX se comporte de la même manière que les actions de Tesla, la société de véhicules électriques d'Elon Musk, son cours sera plus volatil que celui d'une action moyenne, ce qui stimulera l'activité sur les options.

Le bêta sur cinq ans de Tesla – une mesure de la volatilité – est de 1,81, selon les données de LSEG, où une valeur de 1 signifie que la volatilité d'une action est en ligne avec celle du marché.

"Je pense que nous allons assister à une forte volatilité de l'action sous-jacente", a déclaré Seth Hickle, directeur des investissements chez Mindset Wealth Management, ajoutant que la volatilité implicite des options pourrait être "très élevée". Les investisseurs s'attendent à ce que l'activité s'intensifie autour d'événements clés, notamment le premier rapport trimestriel de la société en tant qu'entité cotée et son inclusion potentielle dans des indices boursiers majeurs . Le Nasdaq a déjà adapté ses règles pour faciliter l'entrée de SpaceX dans le Nasdaq 100. MSCI a déclaré qu'il appliquerait des règles d'inclusion anticipée pour les introductions en Bourse de grande envergure, tandis que S&P Global a exclu toute inclusion accélérée dans l'indice S&P 500, qui couvre l'ensemble du marché.

"On nous a posé la question: "Quel jour les options seront-elles cotées?" plus souvent que pour n'importe quelle autre introduction en Bourse dont je me souvienne", a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie sur les produits dérivés chez Susquehanna, un teneur de marché. Les sceptiques peuvent également utiliser des options pour exprimer leurs opinions baissières sans courir le risque de vendre à découvert des actions SpaceX, même si cela ne sera pas bon marché .

"Avec une vente à découvert, votre risque est théoriquement illimité, vos frais d’emprunt peuvent être très élevés, et dans un marché à faible flottant comme celui de SPCX, un resserrement à la baisse peut vous ruiner avant même que vous ayez eu la preuve que vos prévisions fondamentales étaient justes", a déclaré Luke Lango, analyste technologique en chef chez InvestorPlace, une société de recherche financière.