Forsee Power va équiper plus de 1 000 bus rétrofités par Wrightbus, un leader mondial de bus zéro émission

Paris, le 26 juin 2024 - 17H45 - Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce que Wrightbus, premier constructeur de bus nord-irlandais, a choisi les systèmes de batteries ZEN PLUS pour convertir (« retrofiter ») plus de 1 000 bus diesel en bus électriques au cours des 3 prochaines années.



Le constructeur d'autobus a lancé une nouvelle entreprise, NewPower, pour remplacer les anciens moteurs diesel par de nouvelles chaînes de traction électriques à zéro émission. Plusieurs opérateurs au Royaume-Uni ont annoncé des appels d'offres pour convertir leurs flottes.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : forseepower@newcap.eu