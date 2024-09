Forsee Power : très bonnes performances financières semestrielles dans un marché en pleine évolution

 Chiffre d’affaires semestriel de 84,4 M€, en hausse de +7% vs. S1 2023, diversification du portefeuille clients sur les marchés et géographies cibles



 EBITDA ajusté positif à +0,8 M€, vs. (3,8) M€ au S1 2023 grâce à la croissance de l’activité, à l’amélioration des marges et une maîtrise continue des frais de structure



 Forte progression du résultat net à (3,0) M€ au S1 2024 vs. (16,0) M€ au S1 2023



 Solide position de trésorerie à +24,6 M€ au 30 juin 2024



 Objectifs financiers 2024

o Ajustement du chiffre d’affaires estimé entre 150 et 160 M€

o Maintien de l’objectif d’un EBITDA ajusté1 à l’équilibre



