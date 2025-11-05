Forsee Power signe un partenariat avec Rolls-Royce

(AOF) - Forsee Power, spécialiste des systèmes de batteries pour véhicules commerciaux et industriels, a signé un protocole d’accord avec Rolls-Royce. La collaboration avec l’activité Power Systems de la société britannique doit permettre de développer conjointement des solutions avancées de propulsion électrique à batterie pour les applications industrielles et de transport, et à faire progresser la transition énergétique. Pour cet accord, d’une durée de 5 ans, Forsee Power sera le principal fournisseur de systèmes de batteries pour les projets d’électrification de cette division de Rolls-Royce.
Valeurs associées
|0,2605 EUR
|Euronext Paris
|-1,70%
|1 154,750 GBX
|LSE
|+0,63%
