Forsee Power signe un partenariat avec Rolls-Royce
information fournie par AOF 05/11/2025 à 18:25

(AOF) - Forsee Power, spécialiste des systèmes de batteries pour véhicules commerciaux et industriels, a signé un protocole d’accord avec Rolls-Royce. La collaboration avec l’activité Power Systems de la société britannique doit permettre de développer conjointement des solutions avancées de propulsion électrique à batterie pour les applications industrielles et de transport, et à faire progresser la transition énergétique. Pour cet accord, d’une durée de 5 ans, Forsee Power sera le principal fournisseur de systèmes de batteries pour les projets d’électrification de cette division de Rolls-Royce.

FORSEE POWER
0,2605 EUR Euronext Paris -1,70%
ROLLS-ROYCE HLDG
1 154,750 GBX LSE +0,63%
