Forsee Power signe un partenariat avec le spécialiste du stockage stationnaire Connected Energy pour étendre l'utilisation de ses systèmes de batteries aux applications de seconde vie

Paris, le 15 novembre 2021 – Forsee Power, l'expert des systèmes de batteries intelligents pour une électromobilité durable, et Connected Energy, le spécialiste des systèmes de stockage d'énergie par batteries de seconde vie annoncent aujourd'hui un partenariat pour déployer et optimiser la réutilisation des systèmes de batteries de transport en systèmes de stockage d'énergie stationnaires.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : forseepower@newcap.eu