Forsee Power révise ses objectifs financiers 2025

Après un rebond du chiffre d’affaires enregistré au premier trimestre 2025, en hausse par rapport à la moyenne des trois trimestres précédents, le second trimestre devrait enregistrer une hausse satisfaisante. Toutefois, dans un contexte de marché à la visibilité réduite en raison du contexte géopolitique incertain et d’une concurrence asiatique particulièrement agressive, l’atterrissage du chiffre d’affaires de la société du 4ème trimestre 2025 devrait être impacté par le report de certains projets, notamment en Amérique du Nord, et dans l’attente de confirmation de commandes de certains clients principaux.



Alors que l’EBITDA ajusté du premier semestre 2025 s’annonce en hausse par rapport à la même période en 2024, conséquence d’un bon niveau de marge et d’une maitrise des coûts opérationnels, la performance financière de l’année 2025 sera dépendante du niveau des ventes de fin d’année.



Ainsi, le Groupe n’est pas en mesure de maintenir ses objectifs financiers 2025 et reviendra vers le marché lors de l’annonce de ses résultats semestriels en septembre prochain pour apporter davantage de visibilité.



En outre, la dynamique commerciale sur les marchés cibles du Groupe et la forte diversification du portefeuille clients dans des géographies et segments de marchés variés auront des effets sur le chiffre d’affaires 2026.