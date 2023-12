Forsee Power procède au tirage de 10M€ dans le cadre de son contrat de financement avec la BEI

Paris, le 8 décembre 2023 – 18h00 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce le tirage d’une tranche de 10 millions d’euros auprès de la Banque Européenne d’Investissements (BEI) dans le cadre du contrat de crédit d’un montant maximum en principal de 50 millions d’euros signé avec cette institution en décembre 2020.



Tirage de la Tranche C

Au 30/06/2023, la Société disposait de deux lignes de financement non-utilisées de 10 millions d’euros chacune (Tranches C et D) contractées auprès de la BEI.