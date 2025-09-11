 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Forsee Power : premier semestre en déclin et lancement d'un plan stratégique
information fournie par AOF 11/09/2025 à 18:28

(AOF) - Forsee Power a dévoilé une perte nette consolidée de 11,1 millions d'euros au premier semestre, contre une perte de 3 millions un an plus tôt à la même période. L'expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels a déclaré un Ebitda ajusté de 2,2 millions d'euros contre 800000 euros l'année dernière, faisant ressortir une marge d'Ebitda ajusté de 3% contre 1%. Déjà connu, le chiffre d'affaires, en déclin de 4,1%, atteint sur la période 80,9 millions d'euros, "dans un contexte de marché attentiste et fortement concurrentiel".

Depuis plusieurs trimestres, Forsee Power fait face à une visibilité réduite de son carnet de commandes, conséquence d'une forte baisse des prix des cellules (-50% au cours des deux dernières années), à des retards dans plusieurs programmes d'envergure (notamment aux États-Unis, au Japon, et dans le rail), à une concurrence accrue de la part d'acteurs chinois et à un double approvisionnement au profit d'un concurrent chinois de la part de son client principal Wrightbus.

Le groupe envisage de réaliser un chiffre d'affaires 2025 de 120 à 125 millions d'euros et un Ebitda ajusté de -3 millions d'euros.

Le groupe, qui participe actuellement à de nombreux appels d'offres dans toutes les régions du monde et sur ses marchés les plus porteurs, enregistre un pipeline de 1,2 milliard d'euros. Ces signes positifs confirment une reprise dès fin 2026.

Ainsi, pour adapter son organisation aux évolutions de marché et afin de renouer avec une trajectoire de croissance rentable dès 2027, la Société lance " REPOWER27 ". Ce plan stratégique repose sur trois axes dont l'amélioration de la trésorerie du groupe grâce à différents leviers : augmentation de capital, renégociation des lignes de crédit existantes et mise en place de nouveaux financements en Europe et en Asie, représentant un montant global de plus de 50 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

FORSEE POWER
0,3935 EUR Euronext Paris +0,77%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

