Forsee Power: le titre s'envole grâce à un nouveau contrat information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 12:23









(CercleFinance.com) - Le titre Forsee Power s'adjuge plus de 15% lundi à la Bourse de Paris dans des volumes étoffés, le fabricant de systèmes de batteries ayant annoncé l'obtention d'un nouveau contrat en Turquie.



Peu avant 12h00, le titre prenait 15,7%, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien dans des volumes représentant déjà près de quatre fois la moyenne des échanges quotidiens sur les quatre dernières séances.



Le groupe a annoncé ce matin que le constructeur turc Otokar avait choisi son système de batteries offrant une autonomie de 400 km et une recharge complète en moins de quatre heures afin d'équiper son autocar interurbain électrique.



Forsee avait déjà annoncé la semaine passée avoir décroché un gros contrat en Turquie, où ses batteries intégreront les 'trolleybus' développés par Bozankaya.



'Après une publication solide de son CA 2024, et un Ebitda ajusté positif pour la première fois de son histoire, le groupe prouve qu'il roule vers le succès', avaient réagi les analystes d'Euroland.



Forsee Power avait annoncé le mois dernier avoir atteint ses objectifs financiers en 2024, à commencer par la réalisation d'un résultat opérationnel courant (Ebitda) ajusté positif.



Depuis le 1er janvier, le titre affiche un gain de 105%, faisant ressortir une capitalisation boursière de 61,7 millions d'euros.





Valeurs associées FORSEE POWER 0,82 EUR Euronext Paris +10,36%