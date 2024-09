Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forsee Power: lancement d'un système pour le ferroviaire information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 14:32









(CercleFinance.com) - À l'occasion du salon Innotrans à Berlin, Forsee Power annonce le lancement de ZEN LFP RAIL 1500 V, son nouveau système de batteries haute énergie conçu pour répondre aux exigences de puissance des chaînes de traction ferroviaires.



Développé par ses ingénieurs, ce système modulaire de batteries destiné aux locomotives dispose d'une forte capacité de stockage d'énergie qui offre une grande flexibilité sur des portions de voies non électrifiées, dépourvues de caténaires.



Il peut être rechargé par caténaires, via un chargeur stationnaire, ou grâce à la récupération d'énergie lors des phases de freinage. Il offre une durée de vie exceptionnelle de 6000 cycles et une optimisation des coûts liés à la chimie LFP.





