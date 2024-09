Forsee Power lance un nouveau système de batteries haute énergie

(AOF) - Forsee Power, spécialiste des systèmes intelligents de batteries pour véhicules électriques légers et lourds annonce le lancement, dans le cadre du salon Innotrans à Berlin, de ZEN LFP RAIL 1500 V, son nouveau système de batteries haute énergie conçu pour répondre aux exigences de puissance des chaînes de traction ferroviaires. Cette solution s'appuie sur les développements et l’expérience du groupe Forsee Power sur le marché des véhicules commerciaux (bus, camions, off-highway).

En élargissant sa gamme de produits modulaires ZEN LFP au marché du ferroviaire avec sa variante " rail ", Forsee Power "fait profiter ses clients ferroviaires de nombreuses synergies technologiques et économiques, leur permettant d'être les plus compétitifs sur leurs marchés", précise un communiqué.

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.