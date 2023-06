Forsee Power lance FLEX PLUS, un système de batteries flexible éco-conçu pour les poids lourds

Paris, le 5 juin 2023 – 17h45 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, lance FLEX PLUS, un nouveau système de batteries à haute valeur ajoutée, pour équiper les véhicules électriques lourds (bus, camions, véhicules off-highway).



Ce nouveau pack batterie FLEX PLUS vient compléter la famille de produits au format PLUS, comprenant déjà ZEN PLUS, une gamme de système de batterie haute énergie lancée en 2022.



