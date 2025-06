Forsee Power: la CDC dépasse les 25% information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir dépassé les seuils de 15%, 20% et 25% du capital et des droits de vote de Forsee Power, au résultat d'une souscription à une augmentation de capital du groupe de batteries pour véhicules électriques.



L'institution financière publique détient ainsi, par l'intermédiaire de Bpifrance Investissement (agissant en sa qualité de société de gestion du fonds SPI) et CDC Croissance qu'elle contrôle, 29,70% du capital et 27,50% des droits de vote de Forsee Power.



Bpifrance Investissement précise qu'il n'envisage pas de procéder à des achats d'actions Forsee Power dans les mois à venir, ni de demander la nomination de membre supplémentaire au conseil d'administration de la société.







Valeurs associées FORSEE POWER 0,3615 EUR Euronext Paris 0,00%