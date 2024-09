Forsee Power inaugure son site de production et son siège nord-américain à Columbus, Ohio

Forsee Power, l'expert des systèmes intelligents de batteries pour véhicules électriques légers et lourds, annonce l'inauguration de son siège nord-américain et de son nouveau site industriel à Columbus, Ohio. Ce site moderne a été conçu pour répondre aux besoins croissants des clients nord-américains, que ce soit dans le secteur des véhicules lourds ou légers, en respectant les normes « Buy America ».



L'inauguration de ce site marque une étape clé dans la stratégie d'expansion de Forsee Power. Situé à Hilliard, dans l'agglomération de Columbus, ce site de 13 000 m2 accueillera le siège nord-américain de l'entreprise ainsi que des activités de production et de recherche et développement. Le site accueille déjà 2 lignes d'assemblage polyvalentes capables de produire 8 modèles différents de systèmes de batteries et prévoit une capacité de production de 3 GWh d'ici 2028, qui sera évolutive. Il jouera un rôle stratégique dans la fourniture de systèmes de batteries pour le marché des véhicules lourds (bus, camions, véhicules non routiers et trains) ainsi que pour le marché des véhicules légers (3 et 4 roues utilitaires, deux-roues, véhicules de loisirs).