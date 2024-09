Forsee Power inaugure son site de production et son siège nord-américain à Columbus

(AOF) - Forsee Power, spécialiste des systèmes intelligents de batteries pour véhicules électriques légers et lourds, annonce l'inauguration de son siège nord-américain et de son nouveau site industriel à Columbus dans l'Ohio. Ce site a été conçu pour répondre aux besoins croissants des clients nord-américains, que ce soit dans le secteur des véhicules lourds ou légers, en respectant les normes "Buy America".

L'inauguration de ce site marque une étape clé dans la stratégie d'expansion de Forsee Power. Situé à Hilliard, dans l'agglomération de Columbus, ce site de 13 000 m² accueillera le siège nord-américain de l'entreprise ainsi que des activités de production et de recherche et développement.

Le site accueille déjà 2 lignes d'assemblage polyvalentes capables de produire 8 modèles différents de systèmes de batteries et prévoit une capacité de production de 3 GWh d'ici 2028, qui sera évolutive.

Il jouera un rôle stratégique dans la fourniture de systèmes de batteries pour le marché des véhicules lourds (bus, camions, véhicules non routiers et trains) ainsi que pour le marché des véhicules légers (3 et 4 roues utilitaires, deux-roues, véhicules de loisirs).

Forsee Power répondra à la demande croissante du marché nord-américain des véhicules électriques, tout en optimisant la chaîne d'approvisionnement locale et en répondant aux exigences du programme fédéral américain de financement des véhicules (Buy America).

D'ici 2028, Forsee Power prévoit de recruter 150 employés pour renforcer ses équipes locales, en dispensant des formations spécifiques à l'industrie et en collaborant avec des universités et des écoles pour développer des programmes d'études dans l'industrie des systèmes de batteries.

