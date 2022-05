Forsee Power inaugure à Chasseneuil-du-Poitou son usine de production en série de systèmes de batteries intelligents pour véhicules lourds

Un site unique de plus de 15 000 m2, véritable vitrine pour l’industrie européenne de la batterie



Paris, le 12 mai 2022 – 17h45 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes de batteries intelligents pour une électromobilité durable, annonce l’inauguration de son usine de Poitiers, un site moderne de plus de 15 000 m2 regroupant plus de 200 collaborateurs et comptant 5 lignes d’assemblage avec une capacité de production de près de 1 GWh, soit l’équivalent du marché annuel européen pour les bus électriques.



Christophe Gurtner, Fondateur & Président Directeur Général de Forsee Power déclare : « Cette inauguration marque une étape symbolique dans le développement industriel et commercial de la Société. Je tiens à remercier l’Etat, la région Nouvelle Aquitaine, l’agglomération du Grand Poitiers et le Fonds de revitalisation pour leur soutien qui nous a permis de réindustrialiser un site à fort potentiel. Grace à eux nous disposons aujourd’hui d’un nouvel outil industriel moderne, automatisé qui nous permettra de répondre au mieux aux attentes de nos clients. Société technologique française, nous souhaitions privilégier l’emploi local et sommes ravis de pouvoir compter sur une région avec un bassin d’emplois dynamique ».