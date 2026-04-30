Forsee Power fournit des batteries GO 1.6 à Tohatsu pour une application de pompe à eau électrique

Paris, 30 avril 2026 – 17h45 – Forsee Power (FR0014005SB3 – ALFOR), l'expert mondial en systèmes de batteries pour véhicules industriels et commerciaux, annonce la livraison du premier lot de son système de batteries GO 1.6 à Tohatsu, pour l'intégration dans une application de pompe à eau électrique.

Le système de batterie GO 1.6 équipera la nouvelle pompe incendie électrique portable de Tohatsu, VM130A, un produit récemment certifié avec succès au Japon et qui sera lancé sur le marché plus tard cette année. Cette étape marque un tournant important vers l'électrification des équipements professionnels nécessitant une grande fiabilité, robustesse et facilité de déploiement dans des environnements exigeants comme lors des opérations de lutte contre les incendies. Grâce à sa taille compacte, son design léger et son fonctionnement simple, le produit peut être utilisé par un grand nombre d'utilisateurs – des services d'incendie professionnels aux bénévoles issus des communautés locales.