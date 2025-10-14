Forsee Power fournira des systèmes de batteries à KGHM, le plus grand producteur de cuivre en Europe

Paris, le 14 octobre 2025 – 17h45 - Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de batteries pour véhicules industriels et commerciaux, annonce que KGHM, le plus grand producteur de cuivre en Europe, équipera ses véhicules miniers ZANPER T et HT24e de systèmes de batteries Forsee Power.



KGHM exploite non seulement des mines, mais est également un fabricant de machines et d'équipements miniers, notamment des camions de transport, des chargeurs miniers ou des unités de transport par l'intermédiaire de sa filiale KGHM ZANAM S.A.



Le programme de décarbonation de KGHM comprend une feuille de route ambitieuse pour l'électromobilité



KGHM vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030 et à atteindre la neutralité climatique totale d'ici 2050. L'électromobilité fait partie de la solution, permettant de remplacer les véhicules à moteur thermique par des véhicules 100% zéro émission. Outre l'impact sur le climat, il améliore les conditions de travail des mineurs en augmentant l'efficacité des moteurs et en réduisant les émissions de chaleur et de gaz d'échappement.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : forseepower@newcap.eu