Forsee Power établit son siège nord-américain et une gigafactory à Columbus en Ohio

Paris, le 27 juin 2022 - Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce aujourd'hui lors du SelectUSA Investment Summit à Washington D.C. que le Groupe implante son siège nord-américain et sa nouvelle gigafactory à Columbus en Ohio.



Il s'agit d'une étape majeure dans le développement du Groupe qui dispose désormais d'une empreinte internationale unique dans l'industrie des systèmes de batteries.



« Nous avons trouvé à Columbus un très bon écosystème de partenaires potentiels pour notre chaîne d'approvisionnement, de partenaires universitaires et un bassin d’emploi adapté à notre plan de recrutement d’opérateurs de production, d’ingénieurs R&D et d’une équipe de direction complète pour gérer notre activité en Amérique du Nord. » explique Christophe Gurtner, Président-Directeur Général de Forsee Power. « L'administration américaine s’est fixée une feuille de route très ambitieuse vers la décarbonation. Il existe de formidables opportunités de croissance sur nos segments de marché cibles : notre expérience éprouvée sur le terrain, notre capacité à faire évoluer nos capacités industrielles et à innover dans les solutions zéro émission pour les constructeurs de véhicules électriques seront des atouts clés pour se positionner rapidement comme un leader en Amérique du Nord. »