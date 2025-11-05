Forsee Power et Rolls-Royce signent un partenariat stratégique pour accélérer l'électrification

Paris, le 5 novembre 2025 – 17h45 – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l’expert des systèmes de batteries pour véhicules commerciaux et industriels, a signé un protocole d'accord (MoU) avec Rolls-Royce, leader mondial des technologies de propulsion et d'énergie. Cette collaboration avec l'activité Power Systems de Rolls-Royce vise à développer conjointement des solutions avancées de propulsion électrique à batterie pour les applications industrielles et de transport, et à faire progresser la transition énergétique.





La cérémonie de signature a eu lieu à Paris le 30 octobre 2025, en présence des représentants des deux sociétés.





Une alliance technologique pour la décarbonation





Power Systems est une division du groupe Rolls-Royce et un leader mondial des systèmes de propulsion pour diverses applications.



Dans le cadre de cet accord, signé pour une durée initiale de 5 ans, Forsee Power sera le principal fournisseur de systèmes de batteries pour les projets d'électrification de la division Power Systems de Rolls-Royce. De plus, ils travailleront ensemble pour développer et fournir des solutions de surveillance et d'analyse avancées qui peuvent être intégrées de manière transparente dans des solutions d'automatisation.