Forsee Power et Rolls-Royce signent un partenariat stratégique pour accélérer l'électrification
information fournie par Boursorama CP 05/11/2025 à 17:45

Paris, le 5 novembre 2025 – 17h45 – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l’expert des systèmes de batteries pour véhicules commerciaux et industriels, a signé un protocole d'accord (MoU) avec Rolls-Royce, leader mondial des technologies de propulsion et d'énergie. Cette collaboration avec l'activité Power Systems de Rolls-Royce vise à développer conjointement des solutions avancées de propulsion électrique à batterie pour les applications industrielles et de transport, et à faire progresser la transition énergétique.


La cérémonie de signature a eu lieu à Paris le 30 octobre 2025, en présence des représentants des deux sociétés.


Une alliance technologique pour la décarbonation


Power Systems est une division du groupe Rolls-Royce et un leader mondial des systèmes de propulsion pour diverses applications.

Dans le cadre de cet accord, signé pour une durée initiale de 5 ans, Forsee Power sera le principal fournisseur de systèmes de batteries pour les projets d'électrification de la division Power Systems de Rolls-Royce. De plus, ils travailleront ensemble pour développer et fournir des solutions de surveillance et d'analyse avancées qui peuvent être intégrées de manière transparente dans des solutions d'automatisation.

FORSEE POWER
0,2605 EUR Euronext Paris -1,70%

