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Forsee Power et Hitachi Industrial Products signent un protocole d'accord pour accélérer l'électrification des applications off-highway et ferroviaires
information fournie par Boursorama CP 28/05/2026 à 07:30

Paris, 28 mai 2026 – 7h30 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – ALFOR), expert en systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec Hitachi Industrial Products (« Hitachi ») pour collaborer sur plusieurs domaines stratégiques tels que les systèmes hybrides et électriques pour véhicules miniers, locomotives et machines de construction, ainsi que les services après-vente sur leurs marchés internationaux clés.

Cette collaboration stratégique vise à combiner l'expertise de Hitachi en moteurs, onduleurs et composants électriques avec les systèmes de batteries avancés de Forsee Power et ses capacités mondiales de services après-vente afin d'accélérer la décarbonation des applications lourdes et tout-terrain.

« Nous sommes fiers de nous associer à Hitachi pour soutenir la transition vers des solutions de mobilité lourde à faibles émissions », a déclaré Frédéric Poupeau, vice-président APAC chez Forsee Power. « En combinant notre expertise en batteries et notre empreinte mondiale en aftermarket avec le savoir-faire reconnu en systèmes électriques de Hitachi, nous visons à accélérer le déploiement de solutions hybrides et 100% batterie pour des applications exigeantes telles que l'exploitation minière, ferroviaire et les équipements de construction. »

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